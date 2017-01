TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Krimiserie Cold Case Die verlorene Tochter USA 2005 16:9 Merken Ein Mann meldet sich bei der jungen Claire und behauptet, ihr Vater zu sein. Dieser starb jedoch 1988 angeblich in der Nacht ihrer Geburt. Rush rollt den Fall erneut auf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Brooke Anne Smith (Claire) Amy Van Horne (Quinn Ellis) Originaltitel: Cold Case Regie: Mark Pellington Drehbuch: Meredith Stiehm Kamera: Morgan Pierre Susser Musik: Michael A. Levine