RTL Crime 22:10 bis 22:50 Krimiserie CSI: Miami Tunnelblick USA 2007 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 18: In Miami kommt ein Autofahrer ums Leben, weil plötzlich unter ihm die Straße verschwindet und er in ein Loch fällt. Das CSI-Team findet in dem Tunnel, der zum Tresorraum einer Bank führt, eine weitere Leiche und delikate Videoaufnahmen, die diesem mysteriösem Fall zur Aufklärung verhelfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Khandi Alexander (Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Eva LaRue (Natalia Boa Vista) Rex Linn (Sgt. Frank Tripp) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Tamara Jaron Kamera: Eagle Egilsson Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12