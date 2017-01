National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:20 Dokumentation Auf den Spuren von Crocodile Dundee Letzte Chance AUS 2015 2017-01-19 05:40 Stereo 16:9 HDTV Merken "Crocodile Dundee" Matt Wright und Co. haben eine letzte Chance, um am Mary River ihre Fangquote vor Ablauf der vereinbarten Frist zu erfüllen. Zwar haben sie während eines nächtlichen Einsatzes ein besonders großes Krokodil dingfest machen können, doch der Abtransport verzögert sich. Das Tier passt nicht ins Boot und so müssen sie bis zum Morgen warten, um es an Land zu ziehen. Damit bei der Umsiedlung der insgesamt 30 Tiere nichts schiefgeht, bitten die Männer einen Tierarzt um Hilfe. Dessen Betäubungsmittel sollen dafür sorgen, dass die Krokodile auf dem Weg in ihre neue Heimat keinen Ärger machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outback Wrangler