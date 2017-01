Sky Atlantic HD 22:00 bis 22:35 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Didis Einstand USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Schwester Didi (Niecy Nash) muss sich an ihrem ersten Tag auf der Geriatrie-Station einer ungewöhnlichen Herausforderung stellen: Ein Kothaufen auf einem Stuhl in der Aufnahme sorgt für Aufregung. Denn während Schwester Dawn (Alex Borstein) auf einem offiziellen Bericht besteht, beansprucht Dr. Jenna James (Laurie Metcalf) die Fäkalie für eine wichtige Studie. Oberschwester Beverly fürchtet einen Hygiene-Skandal. Der Konflikt eskaliert. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Didi Ortley) Ann Morgan Guilbert (Birdy) Mark Harelik (Dr. Paul Stickley) Jalida Chung (Champey Houy) Brandon Fobbs (Antoine Robertson) Originaltitel: Getting On Regie: Miguel Arteta Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Kamera: Tami Reiker Altersempfehlung: ab 12