Sky Atlantic HD 20:30 bis 21:00 Comedyserie Girls Folge: 8 Spinner brauchen auch Freundinnen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Hannah (Lena Dunham) mehr über Adam (Adam Driver) erfahren hat, kommen die beiden sich auch emotional näher. Marnie (Allison Williams), die sich noch nie in ihrem Leben so schlecht gefühlt hat, landet gemeinsam mit Jessa (Jemima Kirke) in einer Bar, in der sie den Geschäftsmann Thomas-John kennenlernen. Jessa findet Thomas zwar unfassbar langweilig, doch die beiden gehen mit ihm in seine Wohnung, wo der Abend eine überraschende Wendung nimmt. - Preisgekrönte Kult-Dramedy: vier Freundinnen auf der Suche nach dem Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Dunham (Hannah Horvath) Allison Williams (Marnie Michaels) Jemima Kirke (Jessa Johansson) Adam Driver (Adam Sackler) Chris O'Dowd (Thomas-John) Henry Zebrowski (Gavin) Mark Phillips (Bartender) Originaltitel: Girls Regie: Jody Lee Lipes Drehbuch: Lena Dunham, Dan Sterling Kamera: Matthew J. Santo Musik: Michael Penn Altersempfehlung: ab 12