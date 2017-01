Sky 1 20:15 bis 21:20 Krimiserie Bordertown Das Puppenhaus FIN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kari Sorjonen (Ville Virtanen), Top-Ermittler der finnischen Kriminalpolizei, zieht mit seiner Frau und seiner Tochter in das beschauliche Dorf Lappeenranta nahe der russischen Grenze. Er erhofft sich etwas mehr Zeit für die Familie zu haben. Doch der neue Job bei der Sondereinheit Schwerkriminalität hält ihn bald in Atem: Die nackte Leiche eines Mädchens wird aufgefunden. Alles deutet auf Mord hin. - Familiendrama gespickt mit Serienmorden: düstere finnische Crimeserie im Stil von "Die Brücke". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ville Virtanen (Inspektor Kari Sorjonen) Matleena Kuusniemi (Pauliina Sorjonen) Olivia Ainali (Janina Sorjonen) Ilkka Villi (Niko Uusitalo) Anu Sinisalo (Lena) Kristiina Halttu (Taina Henttunen) Lenita Susi (Katia) Originaltitel: Sorjonen Regie: Jyri Kähönen, Miikko Oikkonen, Juuso Syrjä Altersempfehlung: ab 12