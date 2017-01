Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Riesenmaschinen Der Lichtbogenofen USA 2009 Stereo 16:9 Merken In dieser Dokumentation wird es heiß: Ein gigantischer Elektro-Schmelzofen rückt Altmetall mit purer Energie zu Leibe. Im so genannten Lichtbogenofen, der die enorme Leistung von 115 Millionen Watt hervorbringt, hat der Metallschrott keine Chance. Er schmilzt im wahrsten Sinn des Wortes dahin. Experten und speziell ausgebildete Facharbeiter erklären die Funktionsweise des Giganten, demonstrieren wie man das "Höllengerät" kontrolliert und welche Sicherheitsmaßnahmen unumgänglich sind. Außerdem: Ein riesiges Schaufelrad, das sich unaufhaltsam durch die Erde wühlt und selbst massiven Granit mühelos aus dem Weg räumt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What A Tool