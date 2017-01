Sky Comedy 22:00 bis 23:50 Komödie Das ist das Ende USA 2013 Nach einer Vorlage von Seth Rogen, Evan Goldberg 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Alles beginnt mit einer Party im Haus von James Franco, die gerade auf ihrem Höhepunkt jäh unterbrochen wird. Denn James und seine Kumpels Jay Baruchel, Seth Rogen und andere bekannte Filmstars werden Zeugen von katastrophalen Ereignissen, die L.A. in Schutt und Asche legen und so vom Weltuntergang zeugen. Während die meisten Partygäste flüchten und damit in ihr Verhängnis laufen, bleiben die sechs Kumpels einfach im Haus. Doch schon bald gehen die Vorräte zur Neige. Hoffnung keimt auf, als Emma Watson vor der Tür steht. Doch die Apokalypse in Form von Dämonen ist unaufhaltsam. James und seine Freunde beschließen, das Haus zu verlassen. Dabei erkennen sie, wie wichtig echte Freundschaft ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (James Franco) Jonah Hill (Jonah Hill) Seth Rogen (Seth Rogen) Jay Baruchel (Jay Baruchel) Danny McBride (Danny McBride) Craig Robinson (Craig Robinson) Michael Cera (Michael Cera) Originaltitel: This Is the End Regie: Evan Goldberg, Seth Rogen Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: Brandon Trost Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 16