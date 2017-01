Sky Bundesliga 22:00 bis 00:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - SV Darmstadt 98, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem 0:1 zu Hause gegen Bremen verlor die Hertha auch das zweite Spiel in Folge, war beim 0:2 in Leipzig sogar absolut chancenlos. Die bislang so erfolgreiche Hinrunde will sich Pal Dardai dadurch aber nicht vermiesen lassen. "Wir haben 27 Punkte, damit können wir sehr zufrieden sein", erklärt der Hertha-Coach. Allerdings seien seine Spieler mittlerweile ziemlich müde. "Wir brauchen einen Ölwechsel", sagt Dardai. Vor dem Spiel gegen Darmstadt ist dafür keine Zeit mehr, gegen das Schlusslicht müssen sich seine Spieler nochmal 90 Minuten quälen. Die Hessen haben sich zuletzt beim 0:1 gegen die Bayern "toll verkauft", wie nicht nur Coach Ramon Berndroth fand. Kommentar: Mic In Google-Kalender eintragen Bildergalerie