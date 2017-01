Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Ernährung 2.0 Fatale Folgen der Nahrungsindustrie D 2014 Stereo 16:9 Merken 170.000 unterschiedliche Lebensmittel und Getränke gibt es in Deutschland aktuell zu kaufen - zu so günstigen Preisen wie in keinem anderen europäischen Land. Wie kommen diese Billigangebote zustande, warum hat sich ausgerechnet Deutschland kulinarisch in Richtung Tiefpreis entwickelt? Welche Rolle spielen große Discounter wie Aldi, Lidl und Co dabei, was sind die Konsequenzen für die Bauern, was bedeutet es für Nahrungshersteller und am Ende für uns als Konsumenten? SPIEGEL Geschichte stellt dieser Marktmacht Innovationen jenseits der Food-Industrie gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ernährung 2.0