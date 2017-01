MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Polizeiruf 110 Risiko D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die siebzehnjährige Nadine wird tot aufgefunden. Dem ersten Anschein nach wurde sie Opfer einer Vergewaltigung. Der exklusive Tennisclub, in dem die Gymnasialschülerin gejobbt hat, ist ein erster Ansatzpunkt für die Ermittlungen. Als die Obduktion ergibt, dass Nadine in der sechsten Woche schwanger war, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen. Die Ermittler finden heraus, dass Nadine mit zwei ihrer Schulkameraden besonders eng befreundet war. Hatte Nadine zwischen den beiden gestanden, war also Eifersucht im Spiel? Ein Mordanschlag auf einen der Spieler aus dem Tennisclub gibt dem Fall eine neue Wendung. Steht der Anschlag auf den Leiter der HZB Bank im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens? Die Hallenser Ermittler müssen tief graben, bis sie die wahren Gründe ermitteln können, die zu Nadines Tod geführt haben. Buchbearbeitung und In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaecki Schwarz (Hauptkommissar Herbert Schmücke) Wolfgang Winkler (Hauptkommissar Herbert Schneider) Isabell Gerschke (Oberkommissarin Nora Lindner) Thorsten Merten (Hannes Iwanowski) Marita Marschall (Kathrin Iwanowski) Hannes Hellmann (Richard Funke) Stephan Grossmann (Volker Kanellas) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Thorsten Schmidt Drehbuch: Xao Seffcheque, Jürgen Starbatty Kamera: René Richter Musik: Andreas Koslik