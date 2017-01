MDR 20:15 bis 20:45 Magazin Exakt Das Nachrichtenmagazin Hansi Kraus und die Lausbubengeschichten / Eine Hymne aufs Weiterleben: "Manchester by the Sea" / Von Bruno Ganz zu den Hartmanns: ein Ausblick auf den Bayerischen Filmpreis / Geschlechterkampf auf indisch: "Where to, Miss?" D 2017 2017-01-19 00:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Hansi Kraus und die Lausbubengeschichten Mit den Ludwig Thoma-Verfilmungen rund um die "Lausbubengeschichten" wurde Hansi Kraus in den 60er Jahren zum Kinderstar. Als frecher Ludwig, der den Religionslehrer und die meckernde Tante Frieda zur Verzweiflung treibt, war er ein Publikumsliebling. Zum 150. Geburtstag von Ludwig Thoma erinnert sich Hansi Kraus in "kinokino" an die humorvollen Dreharbeiten. * Eine Hymne aufs Weiterleben: "Manchester by the Sea" Der Tod seines Bruders Joe zwingt Lee Chandler zurückzukehren ins Dörfchen Manchester by the Sea. Dort muss er sich als Vormund um seinen 16-jährigen Neffen kümmern und sich den Dämonen der Vergangenheit stellen. Drehbuchautor und Regisseur Kenneth Lonergan erzählt im "kinokino"-Interview wie eng Tragik und Humor zusammenhängen können und sollen. * Von Bruno Ganz zu den Hartmanns: ein Ausblick auf den Bayerischen Filmpreis Am Freitag, den 20. Januar werden im Münchner Prinzregententheater die Bayerischen Filmpreise verliehen. Die Erfolgskomödie "Willkommen bei den Hartmanns" gewinnt den Publikumspreis. Und "kinokino" stellt den Mann vor, der in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis geadelt wird, den Schauspieler Bruno Ganz. Dazu verraten Weggefährten, wie die Regisseure Wim Wenders und Oliver Hirschbiegel, die schönsten Anekdoten über den Ausnahmemimen. * Geschlechterkampf auf indisch: "Where to, Miss?" Die Inderin Devki hat einen großen Wunsch: Taxi fahren von Frauen für Frauen. Doch mit diesem Traum lehnt sie sich gegen die Tradition und ihre eigene Familie auf. Denn Autofahren ist in Indien eine absolute Männerdomäne. "kinokino" hat die Regisseurin Manuela Bastian zum Interview getroffen. Bastian gewann für den Dokumentarfilm "Where to, Miss?" gerade den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis und musste beim Dreh selbst mit massiven Vorurteilen kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annett Glatz Originaltitel: Exakt