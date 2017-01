Hessen 20:15 bis 21:00 Magazin MEX. das marktmagazin Winter-Ärger - Wenn Straßen und Gehwege schlecht geräumt sind / Winter-Gemüse - Warum die alten Sorten so gesund sind / Aktions-Schmu - Wie lange bei Discountern die Ware reicht / Kündigung - Wie Lebensversicherungen teure Altkunden loswerden D 2017 2017-01-18 03:15 Untertitel Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Wie Lebensversicherungen treue Kunden austricksen". Derzeit erhalten Zehntausende Kunden Post von ihrer Lebensversicherung. Darin informieren sie häufig nicht nur über den Versicherungsverlauf, sondern raten mehr oder minder versteckt gleich zur Kündigung des Vertrages. "Einkommenssteuerfrei und ohne Stornokosten", wie ein Versicherer schreibt und gleich einen kostenfreien Rückumschlag beilegt. Die Versicherungen wollen, um Geld zu sparen, so offenbar treue Altkunden loswerden, die noch Policen mit hohen Renditen haben. Verbraucherschützer sind alarmiert. Die Tricks der Versicherungskonzerne, ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin