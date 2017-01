Kinowelt 20:15 bis 21:55 Horrorfilm Insidious USA, CDN 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Neues Haus, neues Glück: Für den Lehrer Josh Lambert, seine Frau Renai und ihre drei Kinder ist der Umzug die Erfüllung eines lange gehegten Wunschtraums. Die Freude währt indes nur kurz: Schnell wird der Familie bewusst, dass ihr neues Heim von düsteren Geistern heimgesucht wird. Nach einem mysteriösen Unfall fällt ihr Sohn Dalton in ein Koma, das selbst die besten Ärzte vor ein Rätsel stellt. Mit einem erneuten Umzug wollen die Lamberts ihren Sohn retten und dem unablässigen Terror entfliehen. Doch dann müssen sie feststellen, dass es nicht das Haus war, auf das die Dämonen es abgesehen haben. Mit "Saw" schrieben Regisseur James Wan und Drehbuchautor Leigh Whannell Filmgeschichte. Mit "Insidious" legt das Duo den nächsten visionären Geniestreich vor: In der Tradition von zeitlosen Klassikern wie "Bis das Blut gefriert", "Der Exorzist" oder "Poltergeist" schufen sie einen gnadenlos spannenden Gruselfilm, der mit unheilvoller Stimmung, brillant gesetzten Schocks und einer überraschenden Story Akzente setzt. "Most terrifying film since THE EXORCIST." (Quelle: Steve O'Brien, WCBS Radio) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Wilson (Josh Lambert) Rose Byrne (Renai Lambert) Ty Simpkins (Dalton Lambert) Lin Shaye (Elise Rainier) Barbara Hershey (Lorraine Lambert) Leigh Whannell (Specs) Angus Sampson (Tucker) Originaltitel: Insidious Regie: James Wan Drehbuch: Leigh Whannell Kamera: David M. Brewer, John R. Leonetti Musik: Joseph Bishara Altersempfehlung: ab 16