Dokumentation Ich weiß, wer du bist Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft D 2015

Google, Amazon und Facebook wissen schon jetzt Bescheid über unser Konsumverhalten, unsere Vorlieben und Interessen. Was aber, wenn es noch weiter geht? Wenn jeder Passant auf der Straße über uns Bescheid weiß? Wenn es eine Brille gäbe, die uns beim Spaziergang durch eine Fußgängerzone alles über unsere Mitmenschen wissen ließe? Science-Fiction? Nein: Alle diese technologischen Bausteine existieren bereits. Irgendwann wird sie jemand zusammenfügen - und dann wird unsere Gesellschaft eine andere sein. Die Dokumentation "Ich weiß, wer du bist" identifiziert die gesellschaftliche Sprengkraft, die in diesen Technologien steckt, und schaut nach den aktuellen Entwicklungen.

Originaltitel: Ich weiß, wer Du bist
Regie: Andreas G. Wagner, Mario Sixtus