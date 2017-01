ZDFinfo 08:45 bis 09:25 Dokumentation Die Facebook-Story Mark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook GB 2011 2017-01-02 19:35 Stereo 16:9 Live TV Merken Millionen von Menschen nutzen Facebook. Die Doku zeigt das wahre Gesicht von Mark Zuckerberg, der vor über zehn Jahren in einem Studentenwohnheim in Harvard das Soziale Netzwerk erfand. Während nahezu jeder Facebook kennt, wissen nur wenige etwas über Mark Zuckerberg selbst. Von seiner Kindheit in einem gehobenen Vorort von New York bis zu seinem unglaublichen Erfolg in Silicon Valley: Weggefährten enthüllen seine Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Maitlis (Herself - reporter) Mark Zuckerberg (Himself) Originaltitel: Mark Zuckerberg: the Real Face Behind Facebook? Regie: Charles Miller