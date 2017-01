MDR 01:05 bis 02:33 Porträt Damals war's - Legenden Achim Mentzel D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Er stand mitten im Leben und hatte noch so viel vor. Aber leider hörte, vor genau einem Jahr, am 4. Januar ganz plötzlich sein Herz auf zu schlagen. Wir erinnern an den beliebten Entertainer, Rock'n Roller, an die Stimmungskanone und "Singende Spreewaldgurke", wie er liebevoll genannt wurde. Mit Freunden, Fans, Kollegen, Weggefährten, seiner Familie und vielen Stars, denen Achim in seiner "Hitparade" den Weg auf die großen Bühnen geebnet hat, erzählen wir Geschichten aus dem Leben dieses Ausnahmekünstlers. Mit viel bisher unveröffentlichtem Originalmaterial zeichnen wir sein wechselvolles und spannendes Leben nach. Von der Kindheit im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, wo er in den Ruinen der Nachkriegszeit aufwuchs. Über die ersten Auftritte Anfang der 60er Jahre mit wilder Rockmusik und kreischenden Fans auf der Straße. Seine ersten Erfahrungen im Diana Show Quartett, die Zeit im Alfons Wonneberg Orchester, in Fritzens Dampferband und dann als Solokünstler, geadelt mit der Moderation des "Kessel Buntes". Und natürlich seine "Achims Hitparade", die ihn schließlich bundesweit bekannt machte und in viele große Shows im deutschen Fernsehen und schließlich ins Kino führte. Viele Weggefährten erinnern sich an den Freund und Kollegen, und schwärmen von dem warmherzigen, kompetenten, gebildeten und hoch musikalischen Allroundtalent Achim Mentzel: Udo Lindenberg, Nina Hagen, Florian Silbereisen, Stefanie Hertel, Frank Zander, Frank Schöbel, Maxi Arland, Gerd Christian, Lutz Jahoda, Wolfgang Lippert, Oliver Kalkofe und viele andere. Von seiner Frau Brigitte erfahren wir mehr über den Menschen jenseits des Rampenlichtes, über den Clanchef, für den sein Zuhause und seine Familie wichtiger waren, als alles andere. Neben den vielen Erinnerungen von Stars und Familie erleben wir 50 Jahre Musikgeschichte, die sich in Achim Mentzels Leben wiederspiegeln, die ihn prägte und zu dem Künstler machten, von dem man noch lange erzählen wird. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Damals war's - Legenden