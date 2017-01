Schweiz 1 05:05 bis 06:00 Dokumentation Die Überfahrt Flucht in eine fremde Heimat N 2015 2017-01-09 11:20 Stereo HDTV Merken Sie schaffen es nach Europa, müssen dort aber erfahren, dass der härteste Teil ihrer Reise immer noch vor ihnen liegt: das Leben als Flüchtling in Europa. In einer Sommernacht watet eine Gruppe Syrer still ins Mittelmeer - mit kleinen Kindern, einer Katze und kleinen Essenspaketen in Frischhaltefolie verpackt. Sie halten sie über ihre Köpfe und steigen in kleine Boote, die sie zu grösseren Fischerbooten bringen sollen. Doch die kleinen Boote kippen, und in der Panik, die entsteht, um die Kinder zu retten, geht die Katze verloren, und die gesamte Verpflegung versinkt im Wasser. Eine Mutter von zwei Kleinkindern will ans Ufer zurück, aber dort wartet bereits die Polizei. Deshalb ist die einzige Option das Meer. Es sind ganz normale Menschen: Ingenieure, Journalisten, ein Musiker, und ein Psychologe, die an Bord dieses alten, nicht gerade seetüchtigen Fischerboots klettern, bemannt von unbeholfenen Schmugglern, die noch nie zuvor in solchen Gewässern ausgelaufen sind. "Die Überfahrt" begleitet die Syrerinnen und Syrer auf ihrer abenteuerlichen Flucht nach Europa, bis sie in den verschiedensten Asylzentren ankommen, in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Schweden. Doch die Ankunft auf europäischem Boden ist für die Flüchtlinge nicht nur ein Happy End. Denn schnell wird klar, wie schwer es für sie ist, in der neuen Heimat Fuss zu fassen, sie sind völlig auf sich alleine gestellt. Die Überfahrt war nur der Anfang ihrer langen Reise, und die Hoffnung lässt auch in Europa auf sich warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Crossing