SWR 02:30 bis 03:30 Show 2016 von hinten - Jahresrückblick aus der Rosenau D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Jahresrückblick gehört zu Silvester wie Sekt und gute Vorsätze. Doch statt versonnen zurück zu schauen und die Höhepunkte des Jahres Revue passieren zu lassen, darf in der "Rosenau" in Stuttgart herzhaft gelacht werden. "2016 von hinten" heißt es im doppelten Sinne, wenn die Kabarettisten Pierre M. Krause, Christine Prayon, Thomas Fröschle, Özcan Cosar und Andi Kraus das zu Ende gehende Jahr auf der Bühne reflektieren. Hinter den Kulissen gehen die Gespräche weiter - und das Publikum ist live dabei. Das SWR Fernsehen sendet "2016 von hinten - Jahresrückblick aus der Rosenau" am Freitag, 30. Dezember, von 23.30 bis 0.30 Uhr. Comedy auf der Bühne und Backstage Wo sind Comedians noch witziger und zügelloser als auf der Bühne? Ganz klar: Hinter der Bühne. Beim Jahresrückblick "2016 von hinten" darf das Publikum Zaungast sein und die ungeplanten Komiker-Gespräche im Backstage-Bereich belauschen. Fünf Comedy-Experten treffen sich zum Jahresende auf der Stuttgarter "Rosenau"-Bühne und rücken die vergangenen 12 Monate in die richtige Perspektive. Pierre M. Krause, bekannt aus der Late-Night-Show im SWR Fernsehen, Christine Prayon alias "Birte Schneider" von der ZDF-"heute-show", der Comedian Thomas Fröschle alias "TOPAS", der deutsch-türkische Kabarettist Özcan Cosar und Andreas Kraus von "Eure Mütter" liefern sich unterhaltsame Wortgefechte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andi Kraus, Michael Drauz Gäste: Gäste: Pierre M. Krause, Christine Prayon, Thomas Fröschle, Özcan Cosar, Andi Kraus Originaltitel: 2016 von hinten - Jahresrückblick aus der Rosenau Regie: Michael Schulze