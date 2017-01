ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons Moe Baby Blues USA 2003 HDTV Merken Marge und Homer brauchen dringend einen Babysitter für Maggie und finden schließlich Hilfe bei Moe. Der Bareigentümer stellt sich als wahrer Kindernarr heraus, der sich in das kleine Baby dermaßen verliebt, dass er gar nicht mehr von ihm lassen kann. Als Homer das mitbekommt, wird er von rasender Eifersucht gepackt und verteufelt den neuen Babysitter. Dies ändert sich erst, als Maggie versehentlich ins Fadenkreuz der Mafia kommt und fast in eine Schießerei gerät ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Lauren MacMullen Drehbuch: J. Stewart Burns Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6