ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons Homie und Neddie USA 1994 HDTV Nachbar Flanders ergattert zwei der überaus begehrten Footballkarten und lädt Homer Simpson ein - damit ist die Feindschaft zwischen den Nachbarn endgültig beendet. Von nun an verbringen sie jede freie Minute gemeinsam. Doch das wird selbst Flanders schon bald zu viel. Er versucht, den lästigen Homer loszuwerden, doch das ist nicht so einfach. Vor allem, als Homer schließlich in der Kirche vor allen Gläubigen erklärt, es gäbe keinen besseren Menschen als Ned Flanders. Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Wesley Archer Drehbuch: David Richardson Musik: Alf Clausen