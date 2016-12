Servus TV 20:00 bis 20:15 Reportage Horizont Harter Job - Was ein professioneller Weihnachtsmann so alles erdulden muss Harter Job - Was ein professioneller Weihnachtsmann so alles erdulden muss A 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Einkaufszentrum Weihnachtsmann Peter Böhme schenkt Kindern und Eltern in der stressigen Weihnachtszeit ein bisschen Ruhe und Frieden. Mit seiner Verkleidung und seiner Erfahrung gelingt ihm das bei den Meisten. Sein Motto: kein Kind soll unbeschenkt nach Hause gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Horizont