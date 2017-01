ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons O mein Clown Papa USA 2000 HDTV Merken Völlig überraschend erscheint eines Tages Sophie bei Krusty dem Clown und gibt an, seine Tochter zu sein. Anfangs ist Krusty, der nicht wusste, dass er Vater ist, noch abweisend, doch dann freundet er sich mit ihr an. Als er jedoch Sophies Geige beim Pokerspiel gegen den Gangsterboss Fat Tony verliert, ist sie sehr enttäuscht. Um die Sache wieder in Ordnung zu bringen, bricht Krusty mit Homers Hilfe bei Fat Tony ein und holt sich die Geige zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: John Frink Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6