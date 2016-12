ORF 2 03:45 bis 04:15 Reportage Magische Neujahrsbräuche - Von Weissagungen und Glückwünschen im Waldviertel A 2015 2017-01-02 09:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Was bringt Glück für das Neue Jahr im Waldviertel? Die frischen, öligen Mohnsamen der letzten Ernte finden ihren Platz am Neujahrstisch, in Kuchen, Torten und Strudeln. Mit den Rezepten sind Raunachtsgeschichten und mancher Neujahrszauber verbunden. Auch das Schicksal soll man aus den Mohnkörnern heraus lesen können. In den kleinen Bauernwirtschaften ist ein Neujahrsschwein noch Pflicht: das Sauschädelessen, eine richtige Sulz, eine Waldviertler Saumaise und vor allem eine frische, deftige Blutwurscht fehlen nicht in den kalten Nächten zwischen Silvester und Heiligen Drei König. Die schönsten Glücksgeschichten werden von richtigen "Waldviertlern" erzählt, die eine oder andere davon ist so richtig gruselig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Magische Neujahrsbräuche - Von Weissagungen und Glückwünschen im Waldviertel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 420 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 230 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 150 Min. Was Mädchen wollen

Komödie

RTL 02:30 bis 04:15

Seit 90 Min.