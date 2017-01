Sky Sport Austria 21:15 bis 23:45 Basketball Basketball: Österreich BC Hallmann Vienna - Redwell Gunners Oberwart, 18. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Besser hätte der BC Hallmann Vienna das alte Jahr gar nicht abschließen können: Mit dem deutlichen 75:57-Heimsieg gegen den WBC Raiffeisen Wels verabschiedeten sich die Hauptstädter aus 2016. Der dritte Sieg in Folge. Dementsprechend fröhlich gab sich auch BC-Akteur Chris Ferguson: "Wir haben die letzten drei Spiele gut miteinander harmoniert, exzellent zusammengespielt. Nur so kannst du in dieser Liga gewinnen." Das mit dem Gewinnen haben allerdings auch die Redwell Gunners aus Oberwart drauf. Vor allem auswärts sind die Burgenländer eine Macht und haben in der Fremde noch keine Punkte liegen gelassen. Gibt es für den Tabellenführer gegen aufstrebende Wiener die erste Pleite? Kommentar: Eric. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie