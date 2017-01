Sky Sport Austria 19:15 bis 22:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Villacher SV - UPC Vienna Capitals, 40. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Kaum zu glauben, dass man sich nicht nur mit negativen Gedanken, sondern auch mit einer übertrieben positiven Einstellung blockieren kann. Glauben Sie nicht? Dann fragen Sie mal bei den "Adlern" in Villach nach. Die "Blau-Weißen" reisten nach starkem Finish gegen die "Bulldogs" (3:2) mit breiter Brust nach Znojmo, wollten dort unbedingt für wichtige Punkte im Kampf um Platz sechs sorgen und unterlagen am Ende mit 1:3. Gute Möglichkeiten, minutenlange Druckphasen, kreativer Spielfluss - alles jedoch ohne Erfolg! Sei's drum, im Heimspiel gegen den Leader aus Wien wollen sich die Kärntner schleunigst aus dem "Hamsterrad" befreien und für drei Punkte sorgen. Mit den Cap. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie