Sky Sport Austria 07:00 bis 09:00 Basketball Basketball: Österreich WBC Raiffeisen Wels - Arkadia Traiskirchen Lions, 17. Runde A Stereo 16:9 HDTV Sechs Heimniederlagen in Serie: Bei den Traiskirchner Lions brannte auch nach den Weihnachtstagen gehörig der Baum. Die 69:71-Heimpleite gegen den UBSC Raiffeisen Graz brachte jedoch das Fass komplett zum Überlaufen. "Nach der sechsten Niederlage in Serie kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. So kann es nicht weitergehen, es muss sich etwas ändern", polterte der Sportliche Leiter der Lions, Helmut Niederhofer. Als Konsequenz musste Head Coach Georgi Mladenov seinen Hut nehmen, gegen Wels wird Interims-Coach Stefan Grassegger an der Seitenlinie stehen. Der WBC verabschiedete sich unterdessen ebenfalls mit einer Niederlage gegen Vienna (57:75) aus dem alten Jahr. Kommentar: Gerfried Pröll.