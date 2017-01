RTL 9 22:25 bis 00:15 Sonstiges Urban Legend USA, F 1998 Merken Les étudiants d'une université new-yorkaise perpétuent des rumeurs sur la présence d'alligators géants dans les égoûts de la ville et le vol d'organes humains. Alors qu'une jeune femme est retrouvée sauvagement mutilée sur le campus et que plusieurs élèves sont portés disparus, Natalie, une proche de la victime, fait immédiatement le lien entre ces affaires et les rumeurs colportées. D'autant plus que, peu de temps après, sa colocataire est elle aussi retrouvée morte. Mais personne ne la prenant au sérieux, même pas sa meilleure amie Brenda, Nathalie convainc un journaliste au journal de l'université, Paul, de mener l'enquête dans ce sens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Leto (Paul) Rebecca Gayheart (Brenda) Loretta Devine (Reese) Tara Reid (Sasha) Julian Richings (Weird Janitor) Danielle Harris (Tosh Guaneri) Gord Martineau (David McAree) Originaltitel: Urban Legend Regie: Jamie Blanks Drehbuch: Silvio Horta Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16