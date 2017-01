OKTO 20:35 bis 21:05 Magazin Art Movement Merken Art Movement besucht diesmal die Nitsch Foundation in Wien und bietet spannende Einblicke in die Philosophie. Prof. Hermann Nitsch und Bertram Steiner diskutieren über das Thema "Weltverwandlung". Hierzu betont Nitsch "Mir ist wichtig, dass es die Zeit nicht gibt". Allerdings kann es Verwandlung ohne Zeit nicht geben. Die Zeit sei ein Paradoxon. Philosophische Fragen werden aufgeworfen: Ist Zeit eine Illusion? Wie stehen die Begriffe Ewigkeit und Unendlichkeit im Verhältnis? Welche Rolle spielen wichtige Ereignisse im Leben? In Google-Kalender eintragen