OKTO 14:00 bis 15:00 Jugendsendung CU television CU Television startet mit den besten Beiträgen aus 2016 ins neue Jahr. Viel Spaß mit den lustigen, kreativen und spannenden Ausschnitten! Unter anderem wird Rauchen zum Thema gemacht und kritisch hinterfragt. Bei der Dokumentation "Sichtwechsel" bekommen wir Einblicke in die Welt muslimischer junger Frauen in Österreich. U.v.m.