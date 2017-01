OKTO 13:00 bis 13:30 Magazin /fh///c-tv Merken 2016 glänzte vor allem durch viele großartige Serien. Wer hätte gedacht, dass auch Studierende der FH St. Pölten unter die Serienmacher gehen würden? In dieser Folge von c-tv wird es cineastisch und es gibt unter anderem die Pilotfolge der Serie "Nachtglas" zu sehen. Darüber hinaus hat unser Team beim Jugendfilmfestival YOUKI in Wels gelernt wie man einen richtigen Superheldenfilm macht und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des österreichischen Films "Die Nacht der 1.000 Stunden". In Google-Kalender eintragen