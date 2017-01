RTL 9 20:40 bis 22:15 SciFi-Film Skyline USA 2010 20 40 60 80 100 Merken En pleine nuit, des boules de lumière bleutées tombent du ciel sur Los Angeles et absorbent quiconque les regarde... Quinze heures plus tôt. Jarrod et sa petite amie, Elaine, atterrissent à L.A. pour assister à la fête d'anniversaire d'un ami du jeune homme, Terry, concepteur d'effets spéciaux pour le cinéma. Celui-ci aimerait que Jarrod reste travailler avec lui. Mais Elaine, qui vient de découvrir qu'elle était enceinte, ne l'entend pas ainsi. Le couple reste dormir chez Terry et sa fiancée, Candice. Sont également présents Ray et Denise. A 4 heures du matin, tout le monde est réveillé par une lumière aveuglante qui filtre à travers les stores. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Balfour (Jarrod) David Zayas (Oliver) Donald Faison (Terry) Neil Hopkins (Ray) Tanya Newbould (Jen) Phet Mahathongdy (Airplane Mom/Bartender) Jackie Marin (Girl in Pool) Originaltitel: Skyline Regie: Greg Strause, Colin Strause Drehbuch: Joshua Cordes, Liam O'Donnell Musik: Matthew Margeson Altersempfehlung: ab 16