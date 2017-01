RTL 9 20:40 bis 22:30 Sonstiges L'agence USA 2011 2017-01-22 18:45 Merken Sommes-nous maîtres de notre destin - Ou sommes-nous manipulés par des forces invisibles - David Norris entrevoit l'avenir que le Sort lui réserve et se rend compte qu'il aspire à une autre vie que celle qui lui a été tracée. Pour y parvenir, il va devoir poursuivre la femme, dont il est tombé follement amoureux, à travers les rues de New York et ses réseaux souterrains... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (David Norris) Emily Blunt (Elise Sellas) Lisa Thoreson (Suburban Mom) Florence Kastriner (Suburban Mom) Michael Kelly (Charlie Traynor) Phyllis MacBryde (Suburban Neighbor) Natalie Carter (Suburban Neighbor) Originaltitel: The Adjustment Bureau Regie: George Nolfi Drehbuch: George Nolfi, Philip K. Dick Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12