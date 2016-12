Nick 22:50 bis 23:15 Jugendserie Unfabulous Folge: 40 Im Auge des Sturms USA 2004-2007 Merken Die Freunde planen, an einer Kreuzfahrt teilzunehmen. Zack will Geena sagen, dass er sie liebt, aber Addie will das verhindern. Am zweiten Tag wütet ein Sturm auf hoher See. Gegen Ende des Films küssen sich Geena und Zack leidenschaftlich, und sind kurz darauf ein Liebespaar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Emma Degerstedt (Maris Bingham) Chelsea Tavares (Cranberry St. Claire) Molly Hagan (Addie's Mom) Originaltitel: Unfabulous Kamera: Carlos González Musik: Michael Kotch