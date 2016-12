Nick 21:30 bis 21:55 Jugendserie Unfabulous Rasende Reporter USA 2007 Merken Die Rocky Road bekommt ein eigenes Schulfernsehen mit Live-Berichterstattung. Die Reporter werden von Mary Ferry aus der Schülerschaft rekrutiert: Während Geena das Wetter moderieren darf und Zach Sportreporter wird, versucht sich Addie im Aufdecken von Skandalen. Als erstes dreht sie eine Reportage über die mangelnde Hygiene von Straßenverkäufern, um damit ihrem Bruder Ben eins auszuwischen - der verkauft nämlich seit neuestem in der Rocky Road Softdrinks. Als Ben ihr daraufhin gesteht, dass er den Job als Straßenverkäufer nur angenommen hat, weil er durch die Aufnahmeprüfung fürs College gerasselt ist, hat Addie dann aber doch Mitleid. Aufopferungsvoll hilft sie Ben, sich noch einmal der Prüfung zu stellen. Zwar verhilft sie Ben damit zum erhofften Erfolg, doch nach dem anstrengenden Lernmarathon ist sie so müde, dass sie ihren ersten Live-Auftritt als Reporterin vermasselt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Oliver J. Alvarez (Young Ben) Bianca Collins (Patti Perez) Emma Degerstedt (Maris) Raja Fenske (Jake Behari) Dustin Ingram (Duane Ogilvy) Originaltitel: Unfabulous Regie: Joe Menendez Musik: Michael Kotch Altersempfehlung: ab 12