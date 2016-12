Nick 22:50 bis 23:15 Jugendserie Unfabulous Miss Maris USA 2007 Merken Während Zach und Geena genervt darauf reagieren, dass alle ihnen ein Date anhängen wollen und in ihnen ein Traumpaar sehen, verletzt Addie ihre Sorgfaltspflicht im Sportunterricht und gibt Maris keine Hilfestellung. Maris stürzt und verletzt sich am Handgelenk. Da sie bei einer Misswahl antreten wollte, sieht sie ihre Felle davonschwimmen und beschließt, Addie niemals zu verzeihen. Addie will die Sache wieder gutmachen und verspricht Maris, ihr dabei zu helfen, die Misswahl zu gewinnen. Als Maris jedoch im Rollstuhl auftaucht, um alle Mitleidsstimmen abzugreifen, platzt Addie der Kragen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Bianca Collins (Patti Perez) Emma Degerstedt (Maris) Raja Fenske (Jake Behari) Sergio Grdina (Random 8th Grader) Terrence Hardy Jr. (Marty) Dustin Ingram (Duane Ogilvy) Originaltitel: Unfabulous Regie: Markus Flanagan Drehbuch: Chris Nee Musik: Michael Kotch Altersempfehlung: ab 12