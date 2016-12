Nick 21:00 bis 21:30 Jugendserie Unfabulous Folge: 30 Der letzte Tanz USA 2007 Merken Addie freut sich auf ihren ersten Achtklässlerball und den ersten Tanz mit Jake. Leider reißt sie versehentlich ein Wasserventil ab und setzt die Aula unter Wasser, sodass der Ball abgesagt werden muss. Ben schlägt vor, über eine "Jungsversteigerung" das Geld für die Aularenovierung wieder reinzuholen. Brandywine stimmt unter der Bedingung zu, dass Mary Ferry die Auktion leitet. Die hat sich jedoch gerade erst von Duane getrennt und ist nicht in der Stimmung für Festivitäten. Addie verpasst ihr ein neues Styling, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Das zeigt Wirkung: Mary Ferry sagt schließlich doch zu, die Versteigerung zu leiten - und ersteigert dabei ausgerechnet Jake als Tanzpartner. So hatte Addie sich das eigentlich nicht vorgestellt! Zum Glück planen Zach und Geena schon eifrig die Zusammenführung aller getrennten Tanz- und Liebespartner... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Emma Degerstedt (Maris Bingham) Chelsea Tavares (Cranberry St. Claire) Molly Hagan (Sue Singer) Originaltitel: Unfabulous Regie: Markus Flanagan, Carlos González, Savage Steve Holland, Allison Liddi-Brown, Robert Townsend Drehbuch: Chris Nee, Matthew Negrete, Madellaine Paxson Musik: Michael Kotch, Jill Sobule Altersempfehlung: ab 12