Nick 22:50 bis 23:15 Jugendserie Unfabulous Folge: 26 Der letzte Tag in der Siebten USA 2005 Merken Auch am letzten Schultag hat Addie mit Problemen zu kämpfen: Zum einen sind da die Achtklässler, die die jüngeren Schüler terrorisieren. Als die Rowdys auch noch mit Ballons voller Rasierschaum werfen, hat Addie endgültig genug - und schwört Rache! Ihr zweites Problem ist Jake. Sie würde ihm am liebsten noch vor den großen Ferien gestehen, was sie für ihn fühlt. Doch wie soll sie das bloß anstellen? Um sich nicht vor ihm zu blamieren, beschließt Addie, alles in sein Jahrbuch zu schreiben. Doch im entscheidenden Moment verlässt sie der Mut, und sie belässt es bei einer belanglosen Widmung. Das hat ungeahnte Folgen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Emma Degerstedt (Maris Bingham) Chelsea Tavares (Cranberry St. Claire) Molly Hagan (Sue Singer) Originaltitel: Unfabulous Regie: Sue Rose Drehbuch: Nahnatchka Khan, Jessica Rabbiner Musik: Michael Kotch, Jill Sobule Altersempfehlung: ab 12