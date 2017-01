France 3 22:25 bis 23:57 Krimi Les enquêtes de Vera Des vérités cachées GB 2011 Ann Cleeves Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vera Stanhope, inspectrice en chef de la police du comté de Northumberland, au nord de l'Angleterre, dotée d'un humour caustique et d'un caractère vif, est épaulée par son jeune adjoint Joe, qu'elle considère comme son fils adoptif. Quand Luke Armstrong, un adolescent de 15 ans, est retrouvé mort dans sa baignoire, étranglé à l'aide d'un lacet, Vera comprend qu'une affaire peu banale l'attend. L'assassin s'est livré à une mise en scène en parsemant l'eau du bain de fleurs fraîchement cueillies. Vera et Joe commencent à découvrir de sombres secrets dans l'entourage du jeune homme. Lorsqu'un second meurtre est commis, le doute n'est plus permis : il s'agit de l'oeuvre d'un serial killer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Blethyn (DCI Vera Stanhope) David Leon (DS Joe Ashworth) Wunmi Mosaku (DC Holly Lawson) Paul Ritter (Billy Cartwright) Neil Armstrong (Gary Wright) Juliet Aubrey (Felicity Calvert) Craig Conway (Davy Sharp) Originaltitel: Vera Regie: Adrian Shergold Drehbuch: Paul Rutman, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett