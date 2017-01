France 3 00:30 bis 02:50 Sonstiges Le Vaisseau fantôme 2015 Stereo 16:9 Merken En Norvège, au XVIIIe siècle. Le capitaine Daland a mouillé dans une anse, attendant la fin de la tempête pour rentrer au port. Un étrange navire aux voiles écarlates et aux mâts noirs jette l'ancre non loin de lui. Son capitaine, un Hollandais, descend à terre et conte son histoire. Condamné à errer sur les mers, il ne peut accoster qu'une fois tous les sept ans, afin de trouver celle qui sauvera son âme en lui offrant un amour éternel. Tous les sept ans, le capitaine regagne la terre ferme plein d'espoir, prêt à trouver l'"ange de Dieu" qui le libérera de sa malédiction. Il espère que cette escale sera celle qui le mènera sur le chemin de la rédemption. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Alfred Walker, Liang Li, Ingela Brimberg, Kismara Pëssati, Maximilian Schmitt Originaltitel: Der fliegende Holländer Musik: Richard Wagner