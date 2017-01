France 3 22:30 bis 00:00 Sonstiges Le sang de la vigne Le dernier coup de Jarnac B, F 2011 Stereo 16:9 Merken Benjamin Lebel, un oenologue réputé, se rend à Jarnac, au château Aludel. Hiroshi Tanaka, représentant pour l'Europe d'une grande firme japonaise de spiritueux, lui a commandé un audit sur les cognacs Aludel. Son entreprise vient en effet d'acquérir 30% du capital de la maison. Benjamin connaît cette vieille entreprise familiale détenue par une soeur et deux frères : Garance, directrice de l'entreprise, Baptiste, assembleur des crus de cognac, et l'aîné, Pierre-François. Au château, l'ambiance n'est pas à la fête. Garance ne permet pas à Benjamin l'accès aux stocks, ni aux livres de comptes. L'audit étant compromis, Benjamin annule hôtel et mission. Mais, dans les rues de Jarnac, il voit dans une vitrine un tableau d'une jeune femme nue qu'il reconnaît aussitôt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Arditi (Benjamin Lebel) Alexandre Hamidi (Virgile) Catherine Demaiffe (Mathilde) Rufus (Jounenaze) Vincent Winterhalter (Barbaroux) Claire Nebout (France) Jean Benguigui (Massip) Originaltitel: Le sang de la vigne Regie: Marc Rivière Drehbuch: Marc Rivière, Daniel Tonachella, Jacques Lebrima, Jean-Pierre Alaux, Noël Balen, Christiane Lebrima Musik: Laurent Sauvagnac, Stéphane Zidi