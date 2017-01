France 3 05:35 bis 06:00 Sonstiges Plus belle la vie F 2016 Stereo 16:9 Merken Ce feuilleton français met en scène le quotidien des habitants d'un quartier imaginaire de Marseille, le Mistral. Les épisodes s'organisent autour de deux types principaux d'intrigues: la vie des personnages avec les tracas quotidiens, les évolutions des amours et des amitiés; et des drames qui durent plusieurs semaines et qui font appel à l'irruption de bandits et de meurtriers dans le feuilleton, voire à des éléments fantastiques comme l'hypnose ou les voix d'une personne morte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachid Hafassa (Karim) Shemss Audat (Vanessa) Valentin Baldi (Valentin) Sylvie Flepp (Mirta) Alexandre Fabre (Frémont) Léa Delorme (Pauline) Sylvie Laforêt (Laetitia) Originaltitel: Plus belle la vie Regie: Michel Hassan Drehbuch: Hubert Besson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 526 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 101 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 76 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 66 Min.