Quoyle ist 36 Jahre alt und hatte bisher nicht besonders viel Glück in seinem Leben. Bereits als Kind der geborene Verlierer, fristet er heute als Setzer bei einer Regionalzeitung ein eher trostloses Dasein. Auch die anfänglich glühende Liebesaffäre mit der attraktiven Petal, endet in einem Desaster. Und als Petal bei einem Autounfall ums Leben kommt, bleibt Quoyle mit seiner Tochter Bonnie ratlos und ohne jegliche Perspektive zurück. Doch genau in dieser ausweglos erscheinenden Situation taucht seine Tante Agnis auf und überredet ihn, im Heimatland der Familie ein neues Leben zu beginnen. An der rauen, spröden und schönen Küste Neufundlands wagt der vom Pech verfolgte Quoyle einen Neuanfang und wird schon bald Teil seiner eigenen dunklen Familiengeschichte ...