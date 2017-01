ATV 2 20:15 bis 22:05 Komödie Vicky Cristina Barcelona USA, E 2008 2017-01-19 00:20 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Amerikanerinnen Vicky (Rebecca Hall) und Cristina (Scarlett Johansson) lernen während eines Sommeraufenthalts in Barcelona den Künstler Juan Antonio (Javier Bardem) kennen, der den beiden jungen Frauen unverhohlen ein erotisches Angebot macht. Vicky, auf die zu Hause ein Verlobter wartet, ist zunächst reserviert. Die abenteuerlustige Cristina dagegen ist sehr daran interessiert, sich auf den heißblütigen Spanier einzulassen, der allerdings noch immer an seiner impulsiven Exfrau Maria Elena (Penélope Cruz) hängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Cristina) Rebecca Hall (Vicky) Javier Bardem (Juan Antonio Gonzalo) Penélope Cruz (Maria Elena) Patricia Clarkson (Judy Nash) Kevin Dunn (Mark Nash) Chris Messina (Doug) Originaltitel: Vicky Cristina Barcelona Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Javier Aguirresarobe Altersempfehlung: ab 6