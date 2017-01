ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Alibi USA 2014 2017-01-19 01:35 Stereo Merken Das Team untersucht den Mord an Lucas Cross, der vor kurzem wegen Vergewaltigung vor Gericht stand, aber wegen eines Formfehlers freigesprochen wurde. Die Ermittler vermuten daher, dass sich eines von Lucas' Opfern an ihm gerächt hat. Doch Jackie Chaidez hat ein Alibi für die Tatzeit. Die zweite Frau, Corporal Laura Day, gesteht Sykes gegenüber den Mord, ist dabei aber in so schlechter Verfassung, dass das Geständnis nicht verwertet werden kann. Laura wiederholt ihre Aussage zwar kurz darauf, doch ihre Ausführungen lassen Sykes und Sharon an dem Wahrheitsgehalt zweifeln. Deshalb unterziehen sie Jackies Alibi einer weiteren gründlichen Überprüfung. Rusty wird indessen von seiner leiblichen Mutter erneut enttäuscht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Steve Robin Drehbuch: Jim Leonard, Damani Johnson Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine