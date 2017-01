VOX 22:25 bis 00:10 Komödie Stichtag - Schluss mit gemütlich USA 2010 2017-01-19 02:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der gestresste und abgehetzte Architekt Peter Highman will in Atlanta in den Flieger steigen, um rechtzeitig bei seiner Frau sein zu können, die in fünf Tagen ihr erstes Kind erwartet. Bereits am Flughafen macht Peter die Bekanntschaft mit dem naiven Chaoten Ethan, der in Los Angeles seine Schauspielkarriere ankurbeln und außerdem die Asche seines Vaters an seinen Bestimmungsort bringen will. Leider landet Ethans Marihuanapfeife, die er aus rein medizinischen Gründen mit sich führt, bei Peter. Das und die Tatsache, dass Peter im Flugzeug mit dem Begriff "Terrorist" leicht fahrlässig umgeht, führen dazu, dass die beiden kurzerhand Flugverbot bekommen. Doch es kommt noch schlimmer: Peters Ausweis samt seines Geldes sind plötzlich spurlos verschwunden. Notgedrungen willigt Peter ein, sich von Ethan nach L.A. bringen zu lassen - der Beginn einer beispiellosen Reise voller schräger Zwischenfälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Downey Jr. (Peter Highman) Zach Galifianakis (Ethan Tremblay) Michelle Monaghan (Sarah Highman) Jamie Foxx (Darryl) Juliette Lewis (Heidi) Danny McBride (Lonnie) Jakob Ulrich (Patrick) Originaltitel: Due Date Regie: Todd Phillips Drehbuch: Alan R. Cohen, Alan Freedland Kamera: Lawrence Sher Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12