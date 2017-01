Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Ich wache neugierig auf und gehe neugierig schlafen" Merken Als Henry Maske am 23.November 1996 gegen Virgil Hill im Halbschwergewicht seinen vorläufig letzten Kampf kämpfte, war es Werner Schneyder, der dieses historische Ereignis in der Geschichte des Boxsports kommentierte. Der gleiche Werner Schneyder, der von April 1974 bis 1982 ein Erfolgs-Kabarett-Duo mit Dieter Hildebrandt bildete und der 1996 von der Bühne abtrat. Nicht ohne 2008 mit dem Programm "Ich bin konservativ" ein kurzes Comeback hinzulegen. Im gleichen Jahr wurde er leidenschaftlicher Gastgeber im neuerstandenen "Club2", ein intensives, wenn auch kurzes Vergnügen für ihn selbst und das Publikum. Daneben verfasste er Gedichte, Satiren und Erzählbände, inszenierte Operetten und Theaterstücke, verfasste für den Hörfunk Features und Hörspiele, war auch deren Regisseur, sang, schrieb Theaterkritiken und politische Tagesgedichte für Zeitungen. Nun ist ein Memoirenband mit dem Titel "Gespräch unter zwei Augen. Dialog eines Lebens" erschienen. Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz erweitert Werner Schneider diesen Dialog auf vier Augen und vier Ohren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Werner Schneyder (Kabarettist)