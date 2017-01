hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik "Zeitgenössisch werden" - Ausbildungswege Neue Musik (2): "selbstständig organisiert" - Freie Akademien und Projekte (1) Merken Wer sich als Musiker in Sachen Neuer Musik fortbilden und die neuesten Spieltechniken erlernen will, hat inzwischen die Wahl, wo und von wem er sich anleiten lassen möchte. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich eine kleine Landschaft von freien Akademien herausgebildet, die sich ganz der Vermittlung des Zeitgenössischen verschrieben haben. Nicht alle Angebote richten sich nur an Musiker, verstärkt werden auch (zukünftige) Lehrer, Wissenschaftler und Schriftsteller angesprochen, denen die Musik von heute nähergebracht werden soll. Eine Reise zu Akademien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Google-Kalender eintragen