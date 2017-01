NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 19. Januar 2007: Der Beginn der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland Merken Endlich wieder ganz oben - und ein ganzes Land im Handballfieber. 29 Jahre nach dem letzten Triumph gelang dem deutschen Team der große Wurf. Die Mannschaft um Trainer Heiner Brand gewann die Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, die am 19. Januar 2007 begonnen hatte. Endlich gehörte dem Team die ungeteilte Sympathie und Aufmerksamkeit einer Sportnation, die sonst den Fußball über alles stellt. Dabei hatten die Handballer das Ergebnis ihrer populären Kollegen ein Jahr zuvor getoppt. Die Fußball-WM 2006 blieb mit dem dritten Platz ein bronzenes Sommermärchen, die Handballer feierten - auch dank der frenetischen Unterstützung des Publikums - mit dem Finalsieg über Polen ein goldenes Wintermärchen. Damit wurde Heiner Brand als "Handballkaiser" geadelt. Denn wie Franz Beckenbauer hatte der Mann aus Gummersbach nun als Spieler und als Trainer die Weltmeisterschaft gewonnen. In Google-Kalender eintragen