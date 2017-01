puls 4 22:05 bis 00:20 Actionfilm Eraser USA 1996 2017-01-21 03:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eraser John Kruger ist der beste Mann, wenn es darum geht, Kandidaten für das Zeugenschutzprogramm untertauchen zu lassen. Auf Schwierigkeiten stößt Krueger, als er sich um die schöne Lee kümmern soll. Sie ist in ihrer Firma einem Waffenschmuggelskandal auf die Spur gekommen. Doch auch Krugers Mentor hat seine Hände im Spiel und setzt alles daran, seinerseits Lee und Kruger "auszuradieren." In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (U.S. Marshal John "The Eraser" Kruger) James Caan (U.S. Marshal Robert Deguerin) Vanessa Lynn Williams (Lee Cullen) James Coburn (Chef des Zeugenschutzprogramms Ballard) Robert Pastorelli (Johnny Castelone) James Cromwell (William Donohue) Danny Nucci (Deputy Monroe) Originaltitel: Eraser Regie: Chuck Russell Drehbuch: Tony Puryear, Walon Green Kamera: Adam Greenberg Musik: Alan Silvestri, Walter Werzowa Altersempfehlung: ab 16